Папа Франциск объяснил свои слова о "величии России": имел в виду культуру, а не империализм
Источник:Reuters
Папа Римский признал, что неправильно сформулировал мнение, когда рассказывал о "величии России". Он заявил, что совсем не думал, что его слова будут трактоваться как оправдание империализма.
25 августа во время Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге понтифик выразил свое скандальное заявление, где прославлял страну-террориста и его имперцев. Он призвал россиян не отказываться от наследства.
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Реакция Папы на скандал
В обращении к русским католикам Папа Римский восхвалял Петра I и Екатерину II, и рассказывал, что россияне являются наследниками "великой империи". Эти слова вызвали возмущение у украинского сообщества, а Кремль же похвалил понтифика за знание истории.
Папа Римский объяснил, стремился донести совсем другое мнение своими скандальными словами. Он утверждает, что стремился напомнить молодым россиянам о большом культурном наследии. Франциск уверяет, что его слова отнюдь не были оправданием империализма.
Возможно, это был не самый лучший способ выражения, но, говоря о великой России, я думал не столько географически, сколько культурно,
– объяснил Папа Римский.
Франциск добавил, что слова об имперцах пришли ему в голову, когда он вспомнил, как изучал историю России. Он убежден, что отменять культуру оккупантов нельзя. Якобы Россия имела "темные политические годы", но ее наследие доступно всем.
Скандальные заявления Папы Римского
- В ответ на скандал в Ватикане объяснили, что Папа стремился поощрить российскую молодежь "хранить и развивать положительное, что есть в великом российском культурном и духовном наследии". Петра I и Екатерину II вспомнил для обозначения определенного периода в истории России.
- Позже Папа Римский поздравил с днем рождения Чингисхана и призвал к "монгольскому миру". Якобы внутри Монгольской империи не было конфликтов и тогдашняя власть "видела выдающиеся качества народов".
- В мае Франциск выдал еще одно скандальное заявление. Он заявил, что возвращение оккупированных территорий для восстановления мира – это "политическая проблема ".