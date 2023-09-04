Папа Франциск объяснил свои слова о "величии России": имел в виду культуру, а не империализм

Папа Римский признал, что неправильно сформулировал мнение, когда рассказывал о "величии России". Он заявил, что совсем не думал, что его слова будут трактоваться как оправдание империализма.

25 августа во время Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге понтифик выразил свое скандальное заявление, где прославлял страну-террориста и его имперцев. Он призвал россиян не отказываться от наследства.

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Реакция Папы на скандал

В обращении к русским католикам Папа Римский восхвалял Петра I и Екатерину II, и рассказывал, что россияне являются наследниками "великой империи". Эти слова вызвали возмущение у украинского сообщества, а Кремль же похвалил понтифика за знание истории.

Папа Римский объяснил, стремился донести совсем другое мнение своими скандальными словами. Он утверждает, что стремился напомнить молодым россиянам о большом культурном наследии. Франциск уверяет, что его слова отнюдь не были оправданием империализма.

Возможно, это был не самый лучший способ выражения, но, говоря о великой России, я думал не столько географически, сколько культурно,

– объяснил Папа Римский.

Франциск добавил, что слова об имперцах пришли ему в голову, когда он вспомнил, как изучал историю России. Он убежден, что отменять культуру оккупантов нельзя. Якобы Россия имела "темные политические годы", но ее наследие доступно всем.

Скандальные заявления Папы Римского