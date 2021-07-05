Папа Римский попал в больницу: как понтифик перенес операцию

Из-за проблем с кишечником Папу Римского Франциска 4 июля доставили в одну из клиник Рима. Впоследствии стало известно, как прошла операция.

Провели операцию понтифику в клинике имени Джемелли. Диагностировали у него симптоматический стеноз (дивертикулярная болезнь кишечника). Франциск стал вторым Папой в истории, попавшем в больницу.

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Операцию провели под общим наркозом. Понтифик на нее отреагировал хорошо, то есть никаких осложнений с его здоровьем после хирургического вмешательства не было. По данным журналистов, в больнице он должен пробыть еще минимум 5 дней.

Операцию проводили известные итальянские профессора. Руководил процессом Серджо Альфьери.

Правда, то, что Папу госпитализировали, держали в тайне. В частности, об этом не знал не только персонал клиники, а и некоторые профессоры, которые должны были оперировать понтифика. Кроме того, его доставили на авто, которое не имело никаких опознавательных знаков.

Заметим, за несколько часов до того, как Франциск попал в больницу, он провел воскресную проповедь на площади Святого Петра в Риме. Во время мероприятия он обратился к верующим и анонсировал будущие поездки в Венгрию и Словению.

Коротко о здоровье Папы Римского

Врачи рекомендовали понтифику сесть на диету, чтобы облегчить его ишиас (воспаление седалищного нерва).

Ему прописали есть рис маленькими пропорциями, рыбу, фрукты и овощи, а также исключить из рациона муку и макароны.

Кроме этого, медики настаивали, чтобы Франциск лишился лишнего веса. Это облегчило бы его боли в спине.