Папа Римский прибыл в Венгрию с необычно коротким визитом

Папа Франциск 12 сентября прибыл в венгерскую столицу Будапешт. Там он пробудет всего 7 часов, а затем отправится в Словакию.

Его необычно короткое пребывание в Будапеште подчеркивает разногласия с премьер-министром Виктором Орбаном.

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После приземления пилоты подняли красно-бело-зеленый национальный флаг Венгрии и флаг Ватикана. В аэропорту Папу Франциска встречали:

заместитель премьер-министра Венгрии Жольт Семен,

кардинал Петер Эрдо,

венгерские епископы.

Улыбающийся Франциск помахал детям, которые выстроились в очередь, чтобы поприветствовать его. После этого он сел в машину, которая отвезла его в центр Будапешта.

Что будет делать Папа Франциск в Венгрии

В расписании Ватикана говорится, что Франциск должен встретиться с Орбаном и президентом Яношем Адером, а также с епископами и представителями некоторых еврейских общин, прежде чем сделать мессу в завершении церковного конгресса, который начался в минувшее воскресенье.

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Пока точно неизвестно, с чем связан такой непродолжительный визит. Однако дипломаты и католические СМИ предположили, что Папа Римский якобы уделяет приоритет Словакии, фактически пренебрегая Венгрией.