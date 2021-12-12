Папа Римский призвал к "серьезному международному диалогу" для прекращения войны в Украине
12 декабря 2021 , 14:15Читати новину українською
Источник:Vatican News
Папа Римский Франциск после воскресной молитвы обратился к украинцам. Понтифик заверил, что молится за нашу страну и за мир на наших землях.
По словам Папы Франциска, оружие не является путем к миру. Поэтому понтифик молится за Украину.
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Нужен международный диалог
Папа Франциск убежден, что мир в Украине, кроме молитвы, может принести международный диалог. Мировое сообщество, по мнению понтифика, должно выступить посредником в переговорах.
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