Папа Римский призвал к "серьезному международному диалогу" для прекращения войны в Украине

Папа Римский Франциск после воскресной молитвы обратился к украинцам. Понтифик заверил, что молится за нашу страну и за мир на наших землях.

По словам Папы Франциска, оружие не является путем к миру. Поэтому понтифик молится за Украину.

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Нужен международный диалог

Папа Франциск убежден, что мир в Украине, кроме молитвы, может принести международный диалог. Мировое сообщество, по мнению понтифика, должно выступить посредником в переговорах.

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