Скандальными заявлениями прощупывают почву

Папа Римский – это совсем не тот человек, который выступает с непродуманными заявлениями.

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Эти тезисы были необходимы понтифику, чтобы иметь общую позицию со странами Глобального Юга. Ведь тенденцию о необходимости проведения переговоров мы наблюдаем в последнее время со все большей интенсивностью. Именно с этим связано европейское турне китайского специального представителя Ли Хуэя, который посетил Москву, европейские столицы и Киев.

Как подчеркивали обозреватели китайских изданий, Ли Хуэй во время своего путешествия фактически повторял российские нарративы и требовал отмены санкций против китайских фирм, сотрудничающих с Россией. Во время предыдущих консультаций китайского представителя тональность переговоров была более осторожной.

Опять же во время своих встреч в Киеве, Москве и Брюсселе Ли Хуэй постоянно подчеркивал необходимость проведения переговоров между Украиной и Россией. Именно о необходимости таких переговоров говорил во время разговора с Владимиром Зеленский турецкий президент Реджеп Эрдоган, который предлагал свою страну как площадку для таких консультаций.

Можно сказать, что страны Глобального Юга просто пытаются проверить настроения после того, как закончилось наступление ВСУ на позиции оккупантов и началось российское наступление. Эта проверка настроений является очевидной.

Глобальный Юг склоняет Украину к переговорам

Не только Франциск, но и многие другие политики из стран Глобального Юга, возможно, не так откровенно, но четко говорят украинцам: "Вы должны как можно быстрее начать переговоры с Россией и согласиться на те условия, которые выдвигает Владимир Путин, ведь он полон решимости воевать столько, сколько потребуется для окончательной ликвидации Украины. Так не стоит ли остановить эти попытки ликвидации уже сейчас, согласившись на условия, которые будут комфортными для Путина и которые позволят Украине существовать, пусть и в роли страны в сфере российского влияния, ведь это "лучше", чем не существовать совсем. Предложите Путину белый флаг, может, он согласится".

Заметьте Как Украина готовится господствовать в Черном море

На Глобальном Юге уверены, что с Путиным можно договориться и что его не нужно обижать. То, что с такой декларацией выступил Папа-аргентинец после турне китайского спецпредставителя и после турецко-украинских переговоров, может свидетельствовать, что это абсолютно продуманная и консолидированная позиция стран Глобального Юга, которые уверены, что лучшее, что может сделать Украина, чтобы остаться на политической карте мира, – это капитулировать перед Россией.

Именно поэтому нежелание Украины соглашаться с капитуляцией и проводить переговоры с Путиным на его условиях – вызывает такое раздражение тех, кто уверен, что все завершится на условиях Кремля.

Именно поэтому слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что на территорию Украины могут быть введены войска стран Запада вызвали такую истерическую реакцию Кремля и многих западных политиков. Они не могут осознать, что мы живем в настоящую предвоенную эпоху, которая может закончиться большой войной в Европе и которую европейцы запомнят, как самое большое испытание в своей жизни.

Все, что не способствует капитуляции, у таких людей и стран вызывает раздражение. Сами они понимают, что переоценивают способность России к вечной агрессии и навязыванию своих условий тем, кто готов сопротивляться российским желаниям и российской мании величия.