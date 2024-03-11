Скандальними заявами прощупують ґрунт

Папа Римський – це зовсім не та людина, яка виступає з непродуманими заявами.

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Ці тези були необхідні понтифіку, щоб мати спільну позицію з країнами Глобального Півдня. Адже тенденцію щодо необхідності проведення перемовин ми спостерігаємо останнім часом з усе більшою інтенсивністю. Саме з цим пов'язане європейське турне китайського спеціального представника Лі Хуея, який відвідав Москву, європейські столиці та Київ.

Як підкреслювали оглядачі китайських видань, Лі Хуей під час своєї подорожі фактично повторював російські наративи й вимагав скасування санкцій проти китайських фірм, які співпрацюють з Росією. Під час попередніх консультацій китайського представника тональність перемовин була більш обережною.

Знову ж таки під час своїх зустрічей у Києві, Москві та Брюсселі Лі Хуей постійно наголошував на необхідності проведення перемовин між Україною та Росією. Саме про необхідність таких перемовин говорив під час розмови з Володимиром Зеленський турецький президент Реджеп Ердоган, який пропонував свою країну як майданчик для таких консультацій.

Можна сказати, що країни Глобального Півдня просто намагаються перевірити настрої після того, як закінчився наступ ЗСУ на позиції окупантів і почався російський наступ. Ця перевірка настроїв є очевидною.

Глобальний Південь схиляє Україну до перемовин

Не лише Франциск, а й багато інших політиків з країн Глобального Півдня, можливо, не так відверто, але чітко говорять українцям: "Ви маєте якнайшвидше почати перемовини з Росією і погодитися на ті умови, які висуває Владімір Путін, адже він сповнений рішучості воювати стільки, скільки буде потрібно для остаточної ліквідації України. То чи не варто зупинити ці спроби ліквідації вже зараз, погодившись на умови, які будуть комфортними для Путіна і які дозволять Україні існувати, хай і в ролі країни у сфері російського впливу, адже це "краще", аніж не існувати зовсім. Запропонуйте Путіну білий прапор, може, він погодиться".

Зауважте Як Україна готується панувати в Чорному морі

На Глобальному Півдні впевнені, що з Путіним можна домовитися і що його не потрібно ображати. Те, що з такою декларацією виступив Папа-аргентинець після турне китайського спецпредставника і після турецько-українських перемовин, може свідчити, що це абсолютно продумана і консолідована позиція країн Глобального Півдня, які впевнені, що найкраще, що може зробити Україна, щоб залишитися на політичній мапі світу, – це капітулювати перед Росією.

Саме тому небажання України погоджуватися з капітуляцією і проводити перемовини з Путіним на його умовах – викликає таке роздратування тих, хто впевнений, що все завершиться на умовах Кремля.

Саме тому слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що на територію України можуть бути введені війська країн Заходу викликали таку істеричну реакцію Кремля і багатьох західних політиків. Вони не можуть усвідомити, що ми живемо у справжню передвоєнну епоху, яка може закінчитися великою війною у Європі і яку європейці запам'ятають, як найбільше випробування у своєму житті.

Все, що не сприяє капітуляції, у таких людей та країн викликає роздратування. Самі вони розуміють, що переоцінюють здатність Росії до вічної агресії та нав'язування своїх умов тим, хто готовий пручатися російським бажанням та російській манії величі.