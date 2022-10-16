Папа Римский заявил, что владеть ядерным оружием аморально

Папа Римский считает, что страны, которые изготавливают ядерное оружие или обладают им, поступают аморально. Глава католической церкви призывает мировую общественность уничтожить его.

Об этом говорится в его книге "Прошу вас во имя Господа. Десять молитв о надежде на будущее". Издание La Stampa опубликовало ее отрывок.

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Папа Римский считает, что мир стоит на пороге Третьей мировой войны

Глава католической церкви раскритиковал страны, которые тратят огромные деньги на создание и содержание ядерного оружия. В своей книге он написал, что это неприемлемо и немыслимо.

Кроме этого понтифик призвал лидеров ведущих государств мира полностью остановить производство и международную торговлю оружием. Он считает, что мир ждет "серьезный кризис", который смертельно угрожает человечеству.

Мировые расходы на вооружение – один из самых серьезных моральных скандалов нашего времени. Во время войны миллионы людей теряют все, но есть и те, кто зарабатывает миллионы,

– добавил Папа Римский.

Франциск отметил, что мировое разоружение должно произойти уже и сейчас, ведь приближается Третья мировая война. По его словам, необходимо действовать, чтобы не допустить самоуничтожения.

Заметьте Папа Римский призвал Путина остановить войну, Зеленского просит согласиться на переговоры

Папа Римский не понимает "русского мира": религиовед о взглядах Франциска

Понтифик призвал Владимира Путина прекратить кровопролитную войну против Украины. В то время, как Зеленскому посоветовал согласиться на переговоры с агрессором.

Религиовед Людмила Филипович утверждает, что не стоит ожидать от Франциска того, что он будет говорить, как прогрессивный политик о поддержке Украины. Следует учитывать, что христианское мировоззрение отличается от светского.

Филипович советует понять, что Папа Римский мыслит с точки зрения религиозного лидера. Однако она также добавляет, что эффективнее с его стороны было бы просто собрать средства для помощи Украине.

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