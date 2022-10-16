Про це мовиться у його книзі "Прошу вас в ім'я Господа. Десять молитов про надію на майбутнє". Видання La Stampa опублікувало її уривок.

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Папа Римський вважає, що світ стоїть на порозі Третьої світової війни

Очільник католицької церкви розкритикував країни, які витрачають шалені гроші на створення та утримання ядерної зброї. У своїй книзі він написав, що це неприйнятно та немислимо.

Крім цього понтифік закликав лідерів провідних держав світу повністю зупинити виробництво та міжнародну торгівлю зброєю. Він вважає, що світ чекає "серйозна криза", яка смертельно загрожує людству.

Світові витрати на озброєння – один із найсерйозніших моральних скандалів нашого часу. Під час війни мільйони людей втрачають усе, але є й ті, хто заробляє мільйони,

– додав Папа Римський.

Франциск зазначив, що світове роззброєння має статися вже і зараз, адже наближається Третя світова війна. За його словами, необхідно діяти, щоб не допустити самознищення.

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Папа Римський не розуміє "руского міра": релігієзнавиця про погляди Франциска

Понтифік закликав Владіміра Путіна припинити кровопролитну війну проти України. У той час, як Зеленському порадив погодитися на переговори з агресором.

Релігієзнавиця Людмила Филипович стверджує, що не варто очікувати від Франциска того, що він говоритиме, як прогресивний політик про підтримку України. Варто зважати, що християнський світогляд відрізняється від світського.

Филипович радить зрозуміти, що Папа Римський мислить з точки зору релігійного лідера. Однак вона також додає, що ефективніше з його сторони було б просто зібрати кошти для допомоги Україні.

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