Украина должна принимать дальновидные решения, – Папа Римский вновь обращается относительно мира
Источник:Sky News
Папа Римский Франциск написал открытое письмо. Он связал его с девятилетием российского вторжения в Украину.
Понтифик похвалил смелость украинцев перед российской агрессией. Однако снова заговорил об уступках перед оккупантами.
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"Мир признал смелый и сильный народ, страдающий и молящийся народ, плачет и борется, сопротивляется и надеется: благородный и мученический народ", — заявил Папа Римский.
"Сохранить мир и экономику"
По словам понтифика, несмотря на смелость украинцев придется идти на уступки с Кремлем. Это якобы позволит приостановить войну.
На них лежит обязанность управлять страной в трагические времена и принимать дальновидные решения для мира и развития экономики при разрушении такого количества жизненно важных инфраструктур, – заявил Папа Римский.
Обратите внимание – к чему Папа Римский хочет склонить украинцев: смотрите видео
Предыдущие заявления Папы Римского: последние новости
- Понтифик хочет быть посредником между Украиной и Россией, чтобы создать мир. По его мнению, все должны быть пацифистами, и каждый должен посвятить себя демилитаризации сердец.
- Папа Франциск процитировал Достоевского на одном уровне с отрывком из Евангелия.
- Ранее он говорил, что вдохновляется "великим русским гуманизмом и культурой". Папа Римский считает, что агрессия не присуща россиянам.
- По словам Папы Римского, война должна закончиться диалогом, а не "инфантильной логикой оружия".
- Понтифик считает, что нейтральной зоной для переговоров может стать Ватикан.