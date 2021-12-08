Папа Римский сказал, что секс вне брака не является самым тяжелым грехом

Папа Франциск встретился с журналистами. Во время разговора глава католической церкви сказал, что не считает секс не в браке "самым серьезным" грехом.

По словам Папы Франциска, самыми тяжелыми являются дерзость и ненависть. Кроме того, Папу спросили об отставке архиепископа Парижа Мишеля Опети, который ушел с поста после публикации информации во французском журнале о его интимных отношениях с женщиной.

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"Грехи тела не являются самыми серьезными", – сказал глава католической церкви.

За что отстранили епископа

Что касается Мишеля Опети, то Папа Франциск отметил, что "это была ошибка с его стороны, нарушение шестой заповеди, но не полное". Шестая заповедь касается людей, которые занимаются сексом вне брака. Папа объяснил, что отстранил архиепископа из-за сплетен.

Скандал с Мишелем Опети: что известно

Архиепископ Парижа Мишель Опети подал заявление на отречение от Папы Римского Франциска.

Газета Le Figaro писала, что Опети пошел на такой шаг из-за появления в СМИ сплетен о его интимной связи с одной из прихожанок.

Журнал Le Point 22 ноября опубликовал статью об Опети, в которой говорилось, что он состоял в отношениях с прихожанкой в 2012 году, когда занимал должность генерального викария.

Опети в прощальном послании подчеркнул, что отрекся от сана не из-за вины, а чтобы предотвратить разделения, которые появляются там, где есть подозрения и потеря доверия.

Архиепископы и высшие члены Католической Церкви не могут состоять в браке. Это означает, что они воздерживаются и от секса.