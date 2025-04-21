Встреча с Джей Ди Вэнсом и Пасха: как Папа Римский провел последние дни

Папа Римский Франциск умер в понедельник, 21 апреля, в возрасте 88 лет. В свои последние дни понтифик несколько раз появлялся на публике, а также выступил перед верующими с пасхальной речью.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Как прошли последние дни жизни Папы Римского

Папа Римский Франциск не возглавлял главные богослужения Страстной недели и Пасхи, однако все же посетил базилику Святого Петра в воскресенье, 20 апреля. Понтифик появился на публике без носовой канюли, которую он носил, чтобы получать кислород.

Несмотря на то, что пасхальное послание "Urbi et Orbi" зачитал архиепископ Диего Равелли, Франциск с трибуны коротко благословил верующих.

Братья и сестры, с Пасхой!

– сказал он.

В воскресенье Папа Римский также провел частную встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, во время которой они обменялись пасхальными поздравлениями.

Накануне, 19 апреля, понтифик посетил базилику Святого Петра.

В четверг, 17 апреля, Папа Римский Франциск также провел 30 минут в одной из римских тюрем.

Напомним, по данным СМИ, причиной смерти понтифика мог стать инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения, вызывающее повреждение тканей мозга и расстройства его функций. В ближайшие часы Святой Престол обнародует официальное заявление с указанием причины смерти главы католической церкви.