Ди Венс, которого Папа Римский принял за день до смерти, рассказал об их последней встрече
- Джей Ди Вэнс встретился с Папой Римским Франциском 20 апреля, за день до смерти понтифика, и выразил соболезнования по поводу его смерти.
- Встреча состоялась в Доме Святой Марты, где они обменялись пасхальными пожеланиями.
- Вэнс вспомнил важность проповеди Франциска в начале пандемии COVID-19 и выразил надежду на упокой его души.
В воскресенье, 20 апреля, вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с Папой Римским Франциском. Встреча состоялась за день до смерти понтифика.
Сейчас вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал смерть Франциска. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Ди Вэнса в сети Х.
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Вэнс вспомнил последнюю встречу с Папой Франциском
Ди Вэнс опубликовал сообщение, в котором выразил соболезнования по поводу смерти Папы Римского Франциска. Он добавил, что рад был накануне видеть понтифика, хотя он очень больным.
Я только что узнал о смерти Папы Франциска. Мое сердце с миллионами христиан по всему миру, которые его любили. Я был рад видеть его вчера, хотя он, очевидно, был очень болен,
– подчеркнул Ди Вэнс.
Он добавил, что всегда будет помнить проповедь Папы Франциска, которая прозвучала в начале пандемии COVID-19. Для Ди Вэнса она была очень красивой и важной.
"Да упокоит Господь его душу", – добавил Ди Вэнс.
Следует отметить, что вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с Папой Римским 20 апреля около 11:30. Встреча состоялась в Доме Святой Марты. В пресс-службе Святого Престола сообщали, что встреча длилась несколько минут и стала поводом обменяться пасхальными пожеланиями.
На короткой встрече также обсуждались вопросы религиозной свободы, ситуация с войной, а также положение мигрантов и беженцев.