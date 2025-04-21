В понедельник, 21 апреля, умер Папа Римский Франциск. Сейчас Святой Престол обнародовал завещание понтифика.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News.

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О чем говорится в завещании Папы Франциска

Вечером 21 апреля, после смерти понтифика, Ватикан опубликовал завещание Папы Римского Франциска. Оно было написано 29 июня 2022 года.

Так, в завещании Папа Франциск, почти три года назад, писал, что "чувствует приближение сумерек земной жизни". Тогда понтифик решил выразить последние пожелания, в частности – и о месте своего захоронения.

На протяжении всей моей жизни, и во время моего служения священником и епископом, я всегда доверял себя Матери нашего Господа, Пресвятой Деве Марии. По этой причине я прошу, чтобы мои бренные останки почивали – в ожидании дня Воскресения – в папской базилике Санта-Мария-Маджоре,

– говорится в завещании Папы Франциска.

В завещании понтифик добавил, что хотел бы, чтобы его "земная дорога" закончилась в древнем Марийском санктуарии, где Папа Римский всегда останавливался на молитве.

Также в завещании Папа Франциск отметил, что хотел бы, чтобы его гробница была в погребальной нише в боковом проходе между часовней Павла (часовней Salus Populi Romani) и часовней Сфорца базилики. Как сообщили в Ватикане, к завещанию также добавлен план, где именно должен быть похоронен понтифик. Папа Римский отметил, что его могила должна быть "простой, без особого орнамента и только с надписью: "Franciscus".

Папа Франциск в завещании заметил, что все расходы на погребение будут покрыты суммой, предоставленной благотворителем. Понтифик добавил, что все необходимые указания относительно своего захоронения передал чрезвычайному комиссару Либерийской базилики Роландасу Макрикасу.

Пусть Господь дарует достойную награду всем тем, кто любил меня и продолжает молиться за меня. Страдания, которые обозначили последнюю часть моей жизни, я жертвую Господу за мир в мире и за братство между народами,

– резюмировал Папа Франциск в завещании.

Напомним, что Папа Римский Франциск умер утром 21 апреля в своей квартире в резиденции Святой Марты в Ватикане. Официальная причина смерти понтифика – инсульт и необратимая сердечная недостаточность.