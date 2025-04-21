Какова причина смерти Папы Франциска: в СМИ рассказали, когда Ватикан сделает официальное заявление

В понедельник, 21 апреля, Папа Франциск отошел в вечность. Понтифик скончался в возрасте 88 лет.

В Sky News со ссылкой на источники в Ватикане указали, когда сообщат о причине смерти Папы Римского, информирует 24 Канал.

Смотрите также Скандальные заявления о войне и Украине, реформы и ЛГБТ: биография Папы Римского Франциска

Когда станет известно о причине смерти Папы Римского Франциска

Источники издания в Ватикане сообщили, что причину смерти Папы Франциска будет объявлена сегодня вечером.

Они также сообщили, что дата похорон понтифика будет объявлена завтра.

Там напомнили, что Папа Римский страдал хроническим заболеванием легких и ему в молодости удалили часть легкого. Понтифика госпитализировали в больницу Джемелли 14 февраля из-за респираторного криза, который перерос в двойную пневмонию.

Он провел в медучреждении 38 дней, что стало самым долгим пребыванием в больнице за 12 лет его папства.

Известно, что понтифик появился в Пасхальное воскресенье – за день до своей смерти – чтобы благословить тысячи людей на площади Святого Петра. В воскресенье Папа Римский также провел частную встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, во время которой они обменялись пасхальными поздравлениями.

Отметим, что согласно данным СМИ, причиной смерти понтифика мог стать инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения, вызывающее повреждение тканей мозга и расстройства его функций.