Ватикан сегодня собирает кардиналов для планирования похорон Папы Франциска

Кардиналы Римо-католической церкви соберутся в Ватикане во вторник, чтобы спланировать похороны Папы Франциска. 88-летний Понтифик неожиданно умер в понедельник в результате инсульта и остановки сердца, как сообщили в Ватикане.

Его смерть стала завершением понтификата, запомнившегося активной защитой нуждающихся, а также многочисленными спорами с консервативной частью духовенства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и Sky News.

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Кардиналы планируют похороны Папы Франциска

Несмотря на проблемы со здоровьем в начале года, включая тяжелую пневмонию, Франциск в последнее время вернулся к активной жизни и появлялся на публике, в частности во время Пасхи. Его смерть стала неожиданностью даже для ближайшего окружения.

После смерти папы церковь начинает давний переходный процесс. В Ватикане уже начато ритуальное уничтожение символов понтификата - "перстня рыбака" и папской печати, чтобы исключить их дальнейшее использование.

Сегодня, 22 апреля, около 10:00 (8:00 по Гринвичу) по Киеву начнется собрание кардиналов, которые спланируют погребение Папы Франциска.

Кардинал Мауро Гамбетти, выступая на площади Святого Петра в понедельник вечером, поблагодарил Бога за жизнь и служение Франциска, назвав его "паломником надежды".

Ожидается, что похороны состоятся между пятницей и воскресеньем. Церемонию должны посетить лидеры со всего мира, в частности президент США Дональд Трамп и глава Аргентины Хавьер Милей.

Нарушая традицию, Франциск подтвердил в своем последнем завещании, обнародованном в понедельник, что он желает быть похороненным в римской базилике Святой Марии Великой, а не в базилике Святого Петра.

Собрание кардиналов также пересмотрит повседневное функционирование Церкви в период до избрания нового Папы.

Новый Папа должен быть избран во время конклава, который начнется через 15-20 дней после смерти понтифика. Около 135 кардиналов, имеющих право голоса, соберутся в Сикстинской капелле.

Пока нет явного фаворита, который мог бы заменить Фрэнсиса.