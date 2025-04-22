Теперь место Папы вакантно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Ватикан обновил свой сайт

На сайте Ватикана Папа Франциск теперь внесен в историю. Там отмечается: "Sede Apostolica Vacante" – то есть место Папы вакантно.



Скриншот сайта Ватикана / Фото Sky News

Добавим, что в своей последней речи, которая была произнесена за несколько часов до его смерти, Папа Римский упомянул 11 стран и шесть регионов, охваченных конфликтами, в частности Украину.

"Какое же большое стремление к смерти, к убийству мы наблюдаем ежедневно в многочисленных конфликтах, пылающих в разных частях нашего мира" Сколько пренебрежения иногда выливается на уязвимых, маргинализированных и мигрантов!" – сказал Франциск.

Понтифик молился и за "справедливый и длительный мир" в Украине и выразил сожаление по поводу страданий людей в Газе, "где ужасный конфликт продолжает вызывать смерть и разрушения".

Напомним, Папа Франциск путешествовал по миру, и журналист Клаудио Лаванага заметил изменения в его поведении во время этих путешествий.