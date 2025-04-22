Похороны Папы Франциска: на могиле понтифика напишут только одно слово

Папа Римский Франциск выступал за простоту и спокойствие. Поэтому неудивительно, что он не желал роскошных похорон. Понтифик не хотел быть похороненным, как другие Папы до него, даже попросил положить его в простой деревянный гроб.

На его могиле тоже не будет много надписей и рассказов о жизни. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Папу Франциска похоронят по-простому

Хотя Папа Римский имел высокую должность и пользовался уважением, он выбрал более простое место упокоения, чем сотня его предшественников. Похоронят понтифика не в крипте собора святого Петра, а за пределами Ватикана. Еще в своем завещании, написанном три года назад, Папа Франциск выразил желание быть похороненным в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

Это более скромное место для захоронения Папы. Здесь покоятся только 7 понтификов. Но Франциск был глубоко верен Деве Марии, к ее иконе он пришел за 9 дней до смерти. Неудивительно, что для захоронения он выбрал именно это место.

Кроме этого, предыдущих Пап хоронили в трех гробах, расположенных друг в друге, которые изготавливались из кипариса, цинка и вяза. Папа Франциск вместо этого попросил, чтобы его похоронили в одном деревянном гробу. На могиле напишут только одно слово – Франциск.

Сейчас гроб с телом Папы Римского находится в базилике Святого Петра, где пройдет короткая молитва и Литургия Слова. Там с понтификом смогут попрощаться все желающие. Церемония погребения будет проходить в субботу, 26 апреля, в 9 утра (по местному времени). Тогда начнется первый из 9 дней траура по Папе Франциску.