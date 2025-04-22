На його могилі теж не буде багато написів і розповідей про життя. Про це пише 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Папу Франциска поховають по-простому

Хоча Папа Римський мав високу посаду і користувався повагою, він обрав простіше місце спочинку, ніж сотня його попередників. Поховають понтифіка не в крипті собору святого Петра, а за межами Ватикану. Ще у своєму заповіті, написаному три роки тому, Папа Франциск висловив бажання бути похованим у базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі.

Це більш скромне місце для поховання Папи. Тут спочивають лише 7 понтифіків. Але Франциск був глибоко вірний Діві Марії, до її ікони він прийшов за 9 днів до смерті. Не дивно, що для поховання він обрав саме це місце.

Окрім цього, попередніх Пап ховали в трьох трунах, розташованих одна в одній, які виготовлялися з кипариса, цинку та в’яза. Папа Франциск натомість попросив, щоб його поховали в одній дерев’яній труні. На могилі напишуть лише одне слово – Франциск.

Наразі труна з тілом Папи Римського перебуває в базиліці Святого Петра, де пройде коротка молитва та Літургія Слова. Там з понтифіком зможуть попрощатися всі охочі. Церемонія поховання проходитиме в суботу, 26 квітня, о 9 ранку (за місцевим часом). Тоді розпочнеться перший з 9 днів жалоби за Папою Франциском.