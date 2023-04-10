Об этом 24 Каналу рассказал историк, кандидат политических наук Андрей Ковалев. Во время мессы по случаю Пасхи Папа Римский помолился за мир для украинцев и "пасхальный свет" для россиян.

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Франциск увлекался коммунистическими идеями

Ковалев отметил, что Франциск – Папа из Южной Америки. В свое время коммунистические идеи этой части света питались из СССР, и Франциск очень увлекался ими и всем советским или русским. Предыдущий Папа Бенедикт XVI был отречен из-за прошлого, потому что он был гитлерьюгендом, а также служил в немецком флоте на войне.

Не хочет ли Франциск раскаяться за свое коммунистическое прошлое? Очевидно, что поэтому у Папы Римского сформировано пророссийское мировоззрение. Он был очень близок к Советскому союзу. Я подозреваю, что остались старые знакомства, старые привычки,

– заметил историк.

Представители Католической церкви даже в Украине говорят, что Папа должен быть Папой для всех. Мол, он переживает за судьбу католиков в России. Выходит такая ситуация, что Путин взял католиков в России в заложники и теперь шантажирует Папу.

Франциск не приедет в Украину и не признает Унию

На самом деле Папа никогда не приедет в Россию, потому что он как глава государства Ватикан должен получить политическое приглашение. Также он не приедет и в Украину, потому что боится российских ракет. Хотя многие политики на своем примере показали, что в Украину нужно приезжать и своими глазами видеть, что делают здесь оккупанты.

"У Папы Римского нет ни одного советника по вопросам Украины. Все, что пытаются сделать коммуникационные советники Папы, имеет пророссийские корни. Оно будто бы и с хорошими намерениями сделано, но везде торчат российские уши. Папе очевидно следовало бы завести советника по вопросам Украины", – подчеркнул кандидат исторических наук.

В 2016 году Франциск встречался с Гундяевым на Кубе. Там они задекларировали украинофобские документы. В частности, Папа поставил свою подпись под документом, где указано, что греко-католическая церковь – это вредоносный эксперимент, то есть назвал украинских представителей этой церкви – вредителями.

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Папа принимает решение сам

Папа Римский принимает все решения сам. Однако ему помогает Секретариат государственного департамента Ватикана. В пророссийских заявлениях Франциска нет ни украинского, ни российского интереса.

Он руководствуется своим собственным политическим интересом Ватикана,

– подчеркнул Ковалев.

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