Вспомнил дважды: Папа Римский не забыл об Украине и войне в своих рождественских обращениях

На Сочельник и само Рождество по Григорианскому календарю Папа Римский в речах отметил важность мира в мире. В частности, он упомянул об украинцах, страдающих от войны.

В своих рождественских обращениях 24 и 25 декабря лидеры многих государств не забыли вспомнить, что в Украине идет война и нужно помогать людям, которые от нее страдают. Важность мира также отметил Папа Римский Франциск – его праздничное поздравление транслировали в эфире национального телемарафона.

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Папа дважды упомянул об Украине

По словам понтифика, нужно в этот праздник вспомнить об украинцах, вынужденных из-за войны отмечать Рождество в темноте и холоде или вдали от своих домов. Также это заявление он вскоре опубликовал в своем твиттере.

Пусть же Господь сделает нас готовыми к конкретным жестам солидарности, чтобы помогать страдающим и просветит умы тех, кто имеет власть, чтобы заставить замолчать оружие и немедленно прекратить эту безумную войну,

– констатировал глава католической церкви.

Кроме того, он не забыл сказать, что война усугубляет ситуацию с обеспечением бедных стран продовольствием, и вспомнить другие конфликты, которые все еще продолжаются.

Война в Украине еще больше усугубила ситуацию, подвергая народы опасности голода. Особенно в Афганистане и странах Африканского рога. Каждая война, как мы знаем, вызывает голод и использует продовольствие как оружие, препятствуя его распределению среди населения, которое уже и так страдает,

– подчеркнул Папа Франциск.

Как Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Украинский лидер Владимир Зеленский также 24 декабря на Сочельник по католическому календарю решил записать обращение, в котором рассказал, что украинцы в рождественское время "имеют одно желание на всех", однако оно непременно сбудется. Очевидно, он намекал на нашу победу в войне с Россией.

Кроме того, глава государства констатировал, что "свет обязательно победит тьму" и пошутил, что мы будем петь колядки громче звуков генератора.