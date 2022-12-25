У своїх різдвяних зверненнях 24 та 25 грудня лідери багатьох держав не забули згадати, що в Україні триває війна та потрібно допомагати людям, які від неї страждають. На важливості миру також наголосив Папа Римський Франциск – його святкове привітання транслювали в ефірі національного телемарафону.

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Папа двічі згадав про Україну

За словами понтифіка, потрібно у це свято згадати про українців, що змушені через війну відзначати Різдво в темряві й холоді або далеко від своїх домівок. Також цю заяву він згодом опублікував у своєму твітері.

Нехай же Господь учинить нас готовими до конкретних жестів солідарності, щоб допомагати тим, хто страждає, та просвітить уми тих, хто має владу, щоби змусити замовкнути зброю та негайно припинити цю божевільну війну,

– констатував глава католицької церкви.

Окрім того, він не забув сказати, що війна погіршує ситуацію із забезпеченням бідних країн продовольством, та згадати про інші конфлікти, які все ще тривають.

Війна в Україні ще більше погіршила ситуацію, наражаючи народи на небезпеку голоду. Особливо в Афганістані та країнах Африканського рогу. Кожна війна, як знаємо, викликає голод і використовує продовольство як зброю, перешкоджаючи її розподілу серед населення, яке вже і так страждає,

– підкреслив Папа Франциск.

Як Зеленський привітав українців з Різдвом

Український лідер Володимир Зеленський також 24 грудня на Святвечір за католицьким календарем вирішив записати звернення, у якому розповів, що українці у різдвяний час "мають одне бажання на всіх", однак воно неодмінно здійсниться. Очевидно, він натякав на нашу перемогу у війні з Росією.

Окрім того, глава держави констатував, що "світло обов'язково переможе темряву" та пожартував, що ми співатимемо колядки голосніше за звуки генератора.