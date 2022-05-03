Папа Римский заявил, что просил о встрече с Путиным в Москве, но ответа не получил

Папа Римский заявил, что хотел приехать в Москву на встречу с Владимиром Путиным. В то же время поездку в Киев понтифик считает "не ко времени".

Папа просил российского посла прекратить войну

Франциск подчеркнул, что в первый день войны, 24 февраля, звонил по телефону Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом глава Ватикана сказал в интервью.

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Однако Владимиру Путину священнослужитель не звонил. Вместо этого он пошел к российскому послу, чтобы тот объяснил действия руководства России. "Я сказал, пожалуйста, прекратите это", – вспомнил Франциск.

На 20 день войны Папа отправил Путину сообщение о том, что готов приехать в Москву и встретиться с ним.

Мы еще не получили ответ, но будем настаивать даже, если Путин не может и не хочет иметь эту встречу сейчас,

– подчеркнул понтифик.

Приедет ли Франциск в Киев

Папа Римский "чувствует", что ему сейчас не следует ехать в Киев. Несмотря на то, что многие просили его о таком символическом жесте, Франциск отправил в Украину двух кардиналов.

"Я чувствую, что мне не нужно ехать (в Киев – 24 канал). Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с Путиным. Но я тоже священник, что я могу сделать? Я делаю то, что могу. Если бы Путин открыл дверь...» – сказал глава католической церкви.

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Папа говорит, что Путин его игнорирует

Ранее Владимир Зеленский говорил, что ожидает приезда Франциска в Украину . Президент убежден, что это существенно помогло бы нашему государству.

Ранее понтифик говорил, что трижды обращался к главе Кремля с просьбой эвакуировать гражданское население из блокадного Мариуполя. В частности, Папа предлагал вывезти людей на корабле под флагом Ватикана. Однако ответа от агрессора Франциск так и не получил.

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