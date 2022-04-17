Папа во время пасхальной мессы сказал "Христос Воскрес" на украинском

Папа Римский во время пасхальной мессы осудил жестокость на войне в Украине. Однако он не предложил России покаяться и прекратить убийства.

На пасхальной службе присутствовал мэр Мелитополя Иван Фёдоров. Ранее его освободили из российского плена.

Если бы Папа Римский приехал в Мариуполь и начал вывозить людей, Путин бы не стрелял, – политолог

Франциск отметил присутствие городского главы, его семьи и троих украинских нардепов.

Все мы молимся за вас и вместе с вами. Мы молимся, потому что произошло много страданий. Мы можем только предложить вам наше общество, наши молитвы и сказать вам: "Мужайтесь, мы вместе с вами",

– подчеркнул Папа.

В конце он сказал "Христос Воскрес" на украинском языке.

Циничный Крестный ход в Ватикане

Перед тем украинское общество возмутилось Крестным шествием, которое провели в Ватикане. Так, во время него вместе несли крест украинка и россиянка. Папа отметил важность примирения Украины и государства-агрессора. Однако такая идея вызвала только негодование.

Украинцы подчеркнули, что россияне убивают наш народ и не каются за это. Раскритиковал такую ​​позицию и глава УГКЦ Блаженнейший Святослав Шевчук. Он отметил, что для того, чтобы примириться, нужно, чтобы украинцев сначала перестали убивать.

Также Папа отметился циничным заявлением о расизме. Мол, украинских беженцев принимают в мире лучше других.

К теме смотрите видео о скандале с Крестным ходом: