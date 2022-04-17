На великодній службі був присутній мер Мелітополя Іван Федоров. Раніше його звільнили з російського полону.
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Франциск відзначив присутність міського голови, його сім'ї та трьох українських нардепів.
Усі ми молимося за вас та разом з вами. Ми молимося, бо сталося багато страждань. Ми можемо тільки запропонувати вам наше суспільство, наші молитви і сказати вам: "Мужайтесь, ми разом з вами",
– наголосив Папа.
Наприкінці він сказав "Христос Воскрес" українською мовою.
Цинічна Хресна хода у Ватикані
Перед тим українське суспільство обурилося Хресною ходою, яку провели у Ватикані. Так, під час неї разом несли хрест українка та росіянка. Папа наголосив на важливості примирення України та держави-агресорки. Однак така ідея лише викликала обурення.
Українці наголосили, що росіяни вбивають наш народ і не каяться за це. Розкритикував таку позицію й очільник УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук. Він зазначив, що для того, щоб примиритися, потрібно, щоб українців спершу перестали вбивати.
Також Папа відзначився цинічною заявою про расизм. Мовляв, українських біженців приймають у світі краще, аніж інших.
До теми дивіться відео про скандал з Хресною ходою: