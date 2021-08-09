Папе Римскому прислали конверт с 3 пулями

В почтовом центре итальянской провинции Пескьера-Борромео работники обнаружили конверт с 3 пулями. Его адресовали Папе Римскому Франциску.

Письмо изъяли карабинеры миланской компании Сан-Донато. Они вместе с коллегами из следственного подразделения в Милане проводят расследование инцидента.

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Папе Римскому прислали конверт 3 пулями

В конверте были 3 пули, а также сообщения о финансовых операциях в Ватикане.

По информации СМИ, речь идет о патронах Флобера калибром 9 миллиметров. Текст был написан карандашом неразборчиво. Письмо было адресовано "Папе-Ватикан-Пьяцца Сан-Пьетро в Риме".

Перехватили послание Папе Римскому в почтово-сортировочном центре Пескьера-Борромео. Карабинерам о конверте сообщила руководительница центра. Письмо сразу изъяли и отправили на расследование.

Встреча Папы Франциска со Спайдерменом

В конце июня 2021 года у Папы Римского была необычная встреча. К нему пожаловал Спайдермен. Речь идет не о "настоящем" человеке-пауке, а о его имперсонате – мужчине, который играет роль этого супергероя для больных детей.

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