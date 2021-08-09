Лист вилучили карабінери міланської компанії Сан-Донато. Вони разом із колегами зі слідчого підрозділу в Мілані проводять розслідування інциденту.

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Папі Римському надіслали конверт 3 кулями

У конверті були 3 кулі, а також повідомлення про фінансові операції у Ватикані.

За інформацією ЗМІ, мовиться про набої Флобера калібром 9 міліметрів. Текст був написаний олівцем ледве розбірливо. Лист був адресований "Папі – Ватикан – Пьяцца Сан-П'єтро в Римі".

Перехопили послання Папі Римському в поштово-сортувальному центрі Песк'єра -Борромео. Карабінерів про конверт повідомила керівниця центру. Лист одразу вилучили та відправили на розслідування.

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