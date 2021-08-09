Лист вилучили карабінери міланської компанії Сан-Донато. Вони разом із колегами зі слідчого підрозділу в Мілані проводять розслідування інциденту.
Читайте також Папа Франциск вперше з'явився на публіці після операції: як почувається понтифік
Папі Римському надіслали конверт 3 кулями
У конверті були 3 кулі, а також повідомлення про фінансові операції у Ватикані.
За інформацією ЗМІ, мовиться про набої Флобера калібром 9 міліметрів. Текст був написаний олівцем ледве розбірливо. Лист був адресований "Папі – Ватикан – Пьяцца Сан-П'єтро в Римі".
Перехопили послання Папі Римському в поштово-сортувальному центрі Песк'єра -Борромео. Карабінерів про конверт повідомила керівниця центру. Лист одразу вилучили та відправили на розслідування.
Зустріч Папи Франциска зі Спайдерменом
Наприкінці червня 2021 року Папа Римський мав незвичну зустріч. До нього завітав Спайдермен. Мовиться не про "справжню" людину-павука, а про його імперсоната – чоловіка, який грає роль цього супергероя для хворих дітей.
Зверніть увагу Гвардія Папи Римського: чим вирізняється та скільки заробляє армія Ватикану