Папа Римский Франциск проведет в больнице несколько дней: что случилось с понтификом

У Папы Франциска респираторная инфекция, и ему придется провести несколько дней в больнице в Риме. 86-летний понтифик в последние дни имел проблемы с дыханием, однако COVID не болел.

В заявлении Ватикана говорится, что Папе понадобится "несколько дней соответствующей больничной терапии". Глава Римско-католической церкви будет лечиться в клинике Джемелли в Риме.

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Байден призвал молиться о здоровье понтифика

Отметим, что сейчас самое активное время года для Папы Франциска, ведь накануне пасхальных выходных запланировано много мероприятий и богослужений.

Утром 29 марта Папа возглавил еженедельную всеобщую аудиенцию на площади Святого Петра. Он выглядел в хорошем настроении, но присутствующие заметили, что он морщился, когда ему помогали сесть в автомобиль.

Ватикан заявил, что Папа отправился в больницу для предварительно запланированного обследования. В то же время, график Папы на четверг, 30 марта, разгрузили, "чтобы освободить место для продолжения анализов, если это будет необходимо".

Реагируя на эту новость, президент Джо Байден попросил людей провозгласить молитву за выздоровление Папы. Франциск, в свою очередь, выразил благодарность за "близость и молитву".

Что известно о состоянии здоровья Папы Франциска

В последние месяцы Папа пользовался инвалидной коляской из-за проблем с передвижением, связанных с коленом. Он также перенес операцию на толстой кишке в 2021 году.

Несмотря на свои болезни, Папа оставался активным и совершал поездки за границу. В январе 2023 года Папа Римский возглавил похороны своего предшественника Папы Бенедикта XVI, который был первым Папой, добровольно ушедшим в отставку за многие столетия.

Ранее Папа Франциск отмечал, что он также может захотеть пойти по стопам Бенедикта. В декабре 2022 года Папа Франциск написал заявление об отречении, которое будет использовано в случае его "ухудшения состояния здоровья" и неспособности выполнять свои обязанности.