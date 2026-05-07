Это может быть обман, – генерал-лейтенант США предположил, почему на параде не будет тяжелой техники

Отсутствие тяжелой техники на параде 9 мая в Москве может объясняться тремя причинами. Однако для Путина, который придает этому огромное идеологическое значение, это определенно выглядит как унижение.

Генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес объяснил 24 Каналу, что режиму придется как-то объяснять это своему населению.

О чем свидетельствует отсутствие техники на параде в Москве?

Президент Зеленский заявил, что решение России сократить парад демонстрирует ее слабость. Как известно, на традиционном мероприятии не будет тяжелой военной техники, поскольку они опасаются украинских дронов из-за так называемой оперативной обстановки на поле боя.

Я думаю, есть 2 или 3 возможные причины. Во-первых, наличие. Возможно, они действительно оказались в ситуации, когда командиры не хотят остаться на поле боя без экипажей, умеющих управлять этими системами. Они не хотят отправлять их на несколько недель куда-то. Поэтому, возможно, их просто не хватает. Сомневаюсь, но все возможно,

– сказал Ходжес.

Второй вариант заключается в том, что система технического обслуживания развалилась из-за требований войны и украинских атак, что, возможно, они просто не могут привлечь достаточного количества танков, чтобы это было целесообразно.

"Но надо также помнить, что они могут быть в другом месте. Я имею в виду, что это все может быть обманом. Вы знаете, что есть предположение о возможном очередном наступлении из Беларуси или что-то подобное", – заметил Ходжес.

Обратите внимание! Кремль усилил меры безопасности вокруг Владимира Путина, объясняя это якобы "террористической угрозой" со стороны Украины. В то же время Россия объявила так называемое "перемирие" на период с 8 по 10 мая, параллельно пригрозив массированными ракетными ударами в случае любых украинских "провокаций".

Что еще известно о реакции Украины на российское перемирие?

Украина предложила начать перемирие еще 6 мая – раньше, чем хотел Путин, чтобы проверить истинные намерения России. Ответ не заставил себя ждать: 7 мая враг выпустил около 100 дронов, провел десятки штурмов и авиаударов.

Президент Зеленский отметил, что Кремль не хочет мира, а только тишины во время парада на Красной площади. Украина будет действовать зеркально – отвечать ударами на удары, а на реальную готовность к переговорам – дипломатией.