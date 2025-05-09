Прямо во время парада на Украину летели КАБы, – Игнат о "путиновском перемирие"

С полуночи 8 мая должно было начаться так называемое трехдневное перемирие, объявленное Владимиром Путиным по случаю "дня победы". Юрий Игнат рассказал, остановились ли воздушные атаки врага.

В комментарии "Украинской правде" начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат рассказал, что уже вторые сутки – а именно в ночь на 8 мая и 9 мая – Россия не использовала по Украине "Шахеды", передает 24 Канал.

Смотрите также Несмотря на "перемирие": россияне продолжают обстрелы прифронтовых регионов, есть погибший

Вражеский террор не останавливается

Однако враг щедро применял для ударов по нашей стране другие виды вооружения. В частности, около 130 КАБов было выпущено противником за сутки 8 мая. Все – на Сумском направлении.

9 мая оккупанты продолжили атаковать приграничье. Российские самолеты Су-34 под прикрытием истребителей Су-35 в дальнейшем наносят удары КАБами по Сумщине. По состоянию на 12:300 56 КАБов упали на эту прифронтовую территорию.

Прямо во время путинского "парада победобесия" российская тактическая авиация наносила удары КАБами по Сумской области,

– заявил Игнат.

Кроме того, есть существенная угроза применения авиационного вооружения на Донецком и Запорожском направлениях.