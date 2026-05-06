Парад разоблачит жалкость Путина: политтехнолог назвал самое страшное последствие для главы Кремля

Накануне 9 мая Кремль снова пытается подать короткое "перемирие" как жест силы и спокойно провести свой главный парад года. Но за этой картинкой уже видна нервозность самой российской системы, которая все хуже скрывает последствия войны.

Политтехнолог Олег Постернак в эфире 24 Канала объяснил, что проблема для Путина уже не сводится к дроновым сеткам на Красной площади или нехватке техники на параде. По его словам, значительно важнее то, что внутри России начинаются процессы, которые бьют по образу Путина как безоговорочного победителя.

Парад больше не скрывает, что Путин не дотянул до своей "победы"

Кремль снова хочет использовать 9 мая как большую политическую декорацию и подать короткое "перемирие" как очередной жест с позиции силы.

Напомним! Россия односторонне объявила "перемирие" на 8 – 9 мая 2026 года, а Украина в ответ предложила режим тишины уже с 6 мая. Советник Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, что так можно быстро увидеть истинные намерения Кремля: если Москва не готова прекратить удары раньше, значит ей нужен не мир, а только спокойный парад.

Но за этой картинкой уже видно другое: Россия видит, что Украина достает по целям вглубь ее территории, а такие удары становятся для нее болезненным и очень триггерным сигналом.

Проблема в том, что Россия видит способность украинцев наносить удары в глубине российской территории. И Туапсе, кстати, это показало,

– сказал Постернак.

Не сработал и еще один расчет Москвы, Украина выдержала энергетический террор, линия фронта не посыпалась, а внутри самой России все труднее объяснять, ради чего в эту войну бросили столько экономического, финансового и политического ресурса. Парад должен был бы показать триумф этой военной машины, но теперь он лишь подсвечивает, что ощущение победы нет.

Оказывается, что Путин – это не политический супермен, который выходит на Красную площадь, как когда-то Сталин в 45-м году, и объявляет о победе. Он не победитель в этой войне. И это самое страшное последствие для него лично,

– подчеркнул политтехнолог.

9 мая уже не добавляет Путину величия, а наоборот ставит его в неудобное положение. На Красную площадь он выходит в момент, когда в самой России нет ни экономического оптимизма, ни прежней веры в безусловную силу режима, а разговор о войне становится для него все менее праздничным и все более неудобным.

В России появляется ощущение, что режим воюет уже против своих

Внутри России уже начались процессы, которые Кремлю будет трудно просто заговорить пропагандой.

К слову! CNN со ссылкой на европейскую разведку сообщило о признаках возможного бунта в России, а среди фигур, которых связывают с таким риском, называют Сергея Шойгу. В то же время военный обозреватель Иван Тимочко сомневается, что именно он может возглавить такой процесс, и считает, что в России подобные сценарии формируются внутри самой верхушки.

Недовольство выходит шире и затрагивает разные группы общества, а не только тех, кто борется за влияние возле Кремля.

Сейчас в России начинаются очень интересные предметные процессы, более тяжелые, чем это было перед пригожинским бунтом, который, кстати, был лишь внутриэлитной игрой на высоких ставках,

– сказал Постернак.

Толчком для этого стали вещи, которые россияне ощутили на себе в повседневной жизни. Речь идет об ограничении интернета, сбоях привычных сервисов и новых запретах, которые уже бьют не по абстрактной лояльности, а по ежедневному комфорту.

У россиян, оказывается, создается впечатление, что появляется новое СВО. Теперь уже они это воспринимают как СВО режима против своего русского населения,

– подчеркнул политтехнолог.

Для Кремля это особенно неприятный процесс перед 9 мая, потому что война, которую годами пытались вынести где-то наружу, возвращается внутрь самой России. И чем сильнее ограничения врезаются в быт, тем труднее Путину держать картинку стабильности и всеобщей поддержки.

Что происходит в России накануне 9 мая?

4 мая беспилотник повредил дом на Мосфильмовской улице в Москве примерно в 6 километрах от Кремля и в 3 километрах от минобороны России. Политтехнолог Тарас Загородний объяснил, что такие удары имеют практический эффект: россияне вынуждены подтягивать ПВО к столице, а это ослабляет защиту других объектов, более важных для ведения войны.

В Кремле усилили меры безопасности вокруг Владимира Путина после убийств высокопоставленных российских военных и накануне 9 мая. Политолог Николай Олещук считает, что это не только реакция на внешнюю опасность, но и признак более глубокого недоверия внутри системы, где паранойя Путина усиливается на фоне войны, потерь и внутренних сбоев.

Генерал армии Николай Маломуж заявил, что Украине не стоит заранее раскрывать своих действий в отношении Москвы на 9 мая, но и давать никаких гарантий безопасности врагу тоже не нужно. По его мнению, удар именно по параду был бы невыгодным, зато переброска российской ПВО в столицу дает шанс бить по другим важным целям.