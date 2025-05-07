Кремль активно готовится к "параду победы" 9 мая, в Москву уже начали съезжаться "преданные друзья" российского диктатора Владимира Путина. Однако он возлагает надежду на приезд кокретного человека.

Такое мнение 24 Каналу высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив, что для США приезд лидера этой страны станет настоящим разочарованием. Речь идет о лидере Китая Си Цзиньпине, который держит Кремль "на крючке".

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Чосу Си Цзиньпин – главная фигура парада 9 мая

По словам экс-министра иностранных дел Украины, "парад победы" в Москве будет парадом для одного человека – лидера Китая Си Цзиньпина. Все остальные лидеры стран, которые приедут, не имеют для Путина никакого значения, они для него будут просто массовкой.

Приезд Си для Путина является большой надеждой и большим разочарованием для Дональда Трампа. Ведь все эти разговоры, что он оторвет Россию от Китая – это детский сад. Разве ленивый не говорил, что такие идеи не соответствуют тому, что происходит между Россией и Китаем,

– подчеркнул он.

Огрызко объяснил, что Пекин держит Путина на "коротком поводке", требует у него все больше экономических уступок. Более того, в планах Китая является усиление своего влияния на Сибири, что ему уже удается.

"Си использует свой приезд, чтобы в очередной раз показать Путину место, которое он заслуживает", – добавил экс-министр иностранных дел Украины.

К слову, на 9 мая в Москву приедут по меньшей мере 29 лидеров стран, среди них – Бразилия, Палестина, Египет, Венесуэла. Делегациями "на высоком уровне" будут представлены Индия, Никарагуа и ЮАР.

Тем временем самолет президента Сербии Александара Вучича, направлявшийся в Москву, временно приземлился в Баку из-за запрета на пролет. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также планирует посетить парад.