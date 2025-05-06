"Там будут маршировать военные преступники": МИД призывает государства не участвовать в параде в Москве

МИД Украины призвал все иностранные государства воздержаться от участия их военнослужащих в параде в Москве 9 мая.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

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МИД об участии иностранных военных в параде 9 мая в Москве

В МИД указали, что "участие иностранных военнослужащих в этом действе неприемлемо и будет расцениваться Украиной как надругательство над памятью о победе над нацизмом, памятью миллионов украинцев-фронтовиков, которые освобождали нашу страну и всю Европу от нацизма восемь десятилетий назад".

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Украина бережет память о Второй мировой войне, фронт которой прокатился по всей нашей территории дважды, а общие человеческие потери украинского народа составили 8 миллионов погибших: 5 миллионов гражданских и 3 миллиона военных.

"Более 6 миллионов украинцев воевали в рядах Красной Армии, сотни тысяч - в составе движений сопротивления и армий союзников антигитлеровской коалиции. Сегодня против украинского народа, который является одним из народов-победителей над нацизмом и заплатил страшную цену за мир и свободу в Европе, ведется жестокая и неспровоцированная захватническая война... Российская армия совершила и продолжает совершать в Украине зверства, масштаба которых Европа не видела со времен Второй мировой войны. Именно эта армия будет маршировать 9 мая на Красной площади в Москве", – акцентировали в МИД.

В МИД отметили, что "эти люди не являются освободителями Европы, они являются оккупантами и военными преступниками".

Маршировать бок о бок с ними – это разделить ответственность за кровь убитых украинских детей, гражданских и военных, а не чествовать победу на нацизмом

– говорится в заявлении.

В министерстве акцентировали, что Россия приглашает иностранных военнослужащих к участию в параде 9 мая для того, чтобы "отбелить свои военные преступления и оправдать агрессию".

Призываем все иностранные государства воздержаться от участия их военнослужащих в параде в Москве 9 мая. Особенно это касается стран, которые декларируют нейтральность в отношении к российской агрессии против Украины или последовательно занимают нейтральную позицию в международных отношениях,

– пишут в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что участие военных таких стран в совместном параде прямо нарушит такую декларируемую нейтральность и будет выглядеть как поддержка государства-агрессора.