В Киеве проходит военный парад ко Дню Независимости: прямая трансляция

В Киеве 24 августа стартовал масштабный парад Вооруженных сил Украины ко Дню Независимости. В нем принимают участие свыше 5 тысяч военнослужащих.

К мероприятию также привлекли морскую авиацию ВМС, авиацию воздушных сил и армейскую авиацию Сухопутных войск ВСУ. На Крещатик вышли 3 колонны – пешая, воздушная и механизированная.

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В Киеве перекрыли ряд улиц из-за парада

К параду в столице начали готовиться еще утром. Уже перед 8 часами утра на Крещатик прибыла военная техника. В частности, БТР и тактические колесные боевые машины.

Отметим, что в Киеве на День Независимости перекрыли ряд центральных улиц. Ограничения будут действовать с 06:00 до 22:00.

Смотрите видео с военного парада в Киеве:

После военных ВСУ на Крещатик выйдут семьи погибших участников Революции Достоинства, павших бойцов АТО и ООС. Далее будут идти военные медики, капелланы, а затем ветераны из разных областей.