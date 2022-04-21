Парад коллаборантов: кто пошел на сотрудничество с оккупантами в Мариуполе

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал список местных, согласившихся сотрудничать с оккупантами. Там одни "трупожеры" и даже директор школы.

Андрющенко идентифицировал их по одному из видеоматериалов, которые выкладывали оккупанты. По его словам, все они без принуждения решили помогать врагу.

Важно Героизм и профессионализм защитников Мариуполя будут изучать десятки лет, – Арестович

"Парад" коллаборантов Мариуполя

Андрющенко сделал небольшой комментарий по каждому коллаборанту.

Колобранты Мариуполя / Фото телеграмм Петра Андрющенко

Константин Иващенко . "Назначенный мэр" Мариуполя. "Трупожер". Хармышев Евгений Александрович. Организовал сеть корректировщиков огня и агентов в начале блокады города. Считает себя "секретарем общества".

Фактически является кукловодом Кости "трупожера", – добавил Андрющенко.

Виктория Калачева. Считает себя "заммэра". Бурлаков Сергей Анатольевич. Просто бывший спортсмен. Андрющенко уточняет, что Бурлаков – "мразота по жизни". Сотникова Наталья Анатольевна. Пока выясняют, чем она занимается. Евгений Бодягин. Бывший заместитель председателя Сартанской ВГА и экс-сотрудник исполкома. Может касаться слива информации об объектах в Мариуполе.

Педагоги, предавшие Украину / Фото телеграмм Петра Андрющенко

Ирина Зинченко. Директор школы №53 Мариуполя. Добровольно "восстанавливает процесс образования" вместе с оккупантами. Выборный Сергей Борисович. Учитель истории и географии школы №1. Валерий Онацкий. Неудивительно, что депутат от ОПЗЖ. Еще в 2014 году он поддерживал так называемую "русскую весну".

Уже в 2014 году тоже способствовал "российской весне", правда потом официальные органы сказали, что "не все так однозначно". Теперь помогает "восстановить образование". Пожалуй, потом тоже все будет не так однозначно, конечно же,

– подчеркнул Андрющенко.

Что происходит в Мариуполе

Ситуация очень сложная. Город находится в российской осаде уже почти два месяца. Оккупанты регулярно запускают ракеты, бьют из артиллерии и авиации. Многие люди, как гражданские, так и украинские военные, находятся на заводе "Азовсталь". Недавно оккупанты его разбомбили: под завалами много людей.

Украинские власти пытаются договориться с россиянами касательно эвакуации людей из "Азовстали". Однако Россия пока не согласна. Ранее Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что если защитники Мариуполя погибнут, то на переговорах с Россией нужно ставить точку.

Украина готова к любым вариантам и форматам в Мариуполе. Михаил Подоляк и Давид Арахамия соглашаются ехать в город на переговоры по обмену украинских гражданских и военных.

Украинские защитники Мариуполя готовы к эвакуации. Но они это сделают только при поддержке третьей стороны и со своим стрелковым оружием. В плен никто сдаваться не будет.

Важно – азовцы рассказали о ситуации в Мариуполе: смотрите видео