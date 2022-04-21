Андрющенко ідентифікував їх за одним із відеоматеріалів, який викладали окупанти. За його словами, всі вони без примусу вирішили допомагати ворогу.

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"Парад" колаборантів Маріуполя

Андрющенко зробив невеликий коментар щодо кожного колаборанта.

Колаборанти Маріуполя / Фото телеграм Петра Андрющенка

  1. Костянтин Іващенко. "Призначений мер" Маріуполя. "Трупожер".
  2. Хармишев Євген Олександрович. Організував сітку коригувальників вогню та агентів на початку блокади міста. Вважає себе "секретарем громади".

Фактично є ляльководом Кості "трупожера", – додав Андрющенко.

  1. Вікторія Калачева. Вважає себе "заступником мера".
  2. Бурлаков Сергій Анатолійович. Просто колишній спортсмен. Андрющенко уточняє, що Бурлаков – "мразота по житті".
  3. Сотникова Наталія Анатоліївна. Поки з’ясовують, чим вона займається.
  4. Євген Бодягин. Колишній заступник голови Сартанської ВЦА та ексспівробітник виконкому. Може бути дотичним до зливання інформації щодо об’єктів в Маріуполі.

Освітяни, які зрадили Україну / Фото телеграм Петра Андрющенка

  1. Ірина Зінченко. Директорка школи №53 Маріуполя. Добровільно "відновлює процес освіти" разом з окупантами.
  2. Виборний Сергій Борисович. Вчитель історії та географії школи №1.
  3. Валерій Онацький. Не дивно, що депутат від ОПЗЖ. Ще в 2014 році він підтримував так звану "російську весну".

Вже в 2014 теж сприяв "російської весні", правда потім офіційні органи сказали, що "не все так однозначно". Тепер допомагає "відновити освіту". Мабуть, потім теж все буде не так однозначно, еге ж, – наголосив Андрющенко.

Що відбувається в Маріуполі

Ситуація дуже складна. Місто перебуває в російській облозі вже майже два місяці. Окупанти регулярно запускають ракети, гатять з артилерії та авіації. Багато людей, як цивільних, так і українських військових, перебувають на заводі "Азовсталь". Нещодавно окупанти теж його розбомбили: під завалами багато людей.

Українська влада намагається домовитися з росіянами щодо евакуації людей з "Азовсталі". Однак Росія поки не погоджується. Раніше Президент Володимир Зеленський наголосив – якщо захисники Маріуполя загинуть, то на переговорах з Росією потрібно ставити крапку.

Україна готова до будь-яких варіантів та форматів обміну у Маріуполі. А Михайло Подоляк та Давид Арахамія погоджуються їхати в місто на переговори щодо обміну українських цивільних та військових.

Українські захисники Маріуполя також готові до евакуації. Але вони це зроблять лише за підтримки третьої сторони та зі своєю стрілецькою зброєю. В полон ніхто здаватися не буде.

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