Андрющенко ідентифікував їх за одним із відеоматеріалів, який викладали окупанти. За його словами, всі вони без примусу вирішили допомагати ворогу.

Важливо Героїзм і професіоналізм захисників Маріуполя вивчатимуть десятки років, – Арестович

"Парад" колаборантів Маріуполя

Андрющенко зробив невеликий коментар щодо кожного колаборанта.

Колаборанти Маріуполя / Фото телеграм Петра Андрющенка

Костянтин Іващенко. "Призначений мер" Маріуполя. "Трупожер". Хармишев Євген Олександрович. Організував сітку коригувальників вогню та агентів на початку блокади міста. Вважає себе "секретарем громади".

Фактично є ляльководом Кості "трупожера", – додав Андрющенко.

Вікторія Калачева. Вважає себе "заступником мера". Бурлаков Сергій Анатолійович. Просто колишній спортсмен. Андрющенко уточняє, що Бурлаков – "мразота по житті". Сотникова Наталія Анатоліївна. Поки з’ясовують, чим вона займається. Євген Бодягин. Колишній заступник голови Сартанської ВЦА та ексспівробітник виконкому. Може бути дотичним до зливання інформації щодо об’єктів в Маріуполі.

Освітяни, які зрадили Україну / Фото телеграм Петра Андрющенка

Ірина Зінченко. Директорка школи №53 Маріуполя. Добровільно "відновлює процес освіти" разом з окупантами. Виборний Сергій Борисович. Вчитель історії та географії школи №1. Валерій Онацький. Не дивно, що депутат від ОПЗЖ. Ще в 2014 році він підтримував так звану "російську весну".

Вже в 2014 теж сприяв "російської весні", правда потім офіційні органи сказали, що "не все так однозначно". Тепер допомагає "відновити освіту". Мабуть, потім теж все буде не так однозначно, еге ж, – наголосив Андрющенко.

Що відбувається в Маріуполі

Ситуація дуже складна. Місто перебуває в російській облозі вже майже два місяці. Окупанти регулярно запускають ракети, гатять з артилерії та авіації. Багато людей, як цивільних, так і українських військових, перебувають на заводі "Азовсталь". Нещодавно окупанти теж його розбомбили: під завалами багато людей.

Українська влада намагається домовитися з росіянами щодо евакуації людей з "Азовсталі". Однак Росія поки не погоджується. Раніше Президент Володимир Зеленський наголосив – якщо захисники Маріуполя загинуть, то на переговорах з Росією потрібно ставити крапку.

Україна готова до будь-яких варіантів та форматів обміну у Маріуполі. А Михайло Подоляк та Давид Арахамія погоджуються їхати в місто на переговори щодо обміну українських цивільних та військових.

Українські захисники Маріуполя також готові до евакуації. Але вони це зроблять лише за підтримки третьої сторони та зі своєю стрілецькою зброєю. В полон ніхто здаватися не буде.

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