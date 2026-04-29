В ЦПД объяснили, почему Путин боится провести парад на 9 мая с военной техникой

Кремль неожиданно планирует провести парад на 9 мая в Москве без военной техники. Они опасаются ее привлечь по ряду причин.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал 24 Каналу, что Россия пока не может отменить проведение парада на 9 мая с пропагандистской точки зрения. Но вот технику там решили не тянуть на Красную площадь.

Почему не будет техники на параде?

По словам Коваленко, значительная часть российской техники уже уничтожена. Ряд тамошних предприятий ВПК или ремонтирует поврежденную "броню", или сильно загружена работой. Также часть из них уже попадала под удары Сил обороны Украины.

Они пытаются выпускать новую технику. Но фактически она сразу идет на фронт. Также они опасаются атак беспилотников по параду. Поэтому россияне выходят из той ситуации, которая сейчас сложилась.

Реальность влияет на решения, которые принимают в Кремле. На самом деле это хорошо. Так или иначе пропагандистский эффект от парада, придуманный еще в советское время, уходит в небытие. Когда-то в России будет смена режима – и вот эти все пропагандистские символы канут в лету. Думаю, наше поколение увидит завершение парадов в России,

– отметил Коваленко.

Что известно о параде к 9 мая в Москве?

Уже известно, что парад на 9 мая в Москве пройдет без военной техники.

