Парад – "позорный и нах**н не нужный", – перехвачены разговоры россиян

СБУ перехватила очередной разговор оккупантов. В ней видны настроения россиян. Говорят, что парад позорный, а работы нет.

Родственники российских солдат жалуются, что с работой плохо из-за санкций. Однако граждане страны-агрессора, похоже, не умеют анализировать, поэтому обвиняют во всех проблемах Украину. Возмущаются из-за жесткого сопротивления оккупантам.

Читайте также "Шла мать с детьми, вальнули и завалили": оккупанты звастаются своими зверствами в Украине

Парад позора

Уже и сами россияне понимают, что пара, который устраивают на Красной площади означает не победу, а позор. Они называют его позорным.

Не знаю, к чему этот парад? На**ен он нужен? Позорно это все… У всех настроения нет… Дебилизм полный. Все поникшие ходят, грустные… Ну, большинство людей. Они понимают, что и с работой туго сейчас настало, с этими санкциями. Короче, хе**я одна,

– сказала родственница оккупанта.

Несмотря на проблемы, причинно-следственные связи женщина не понимает. Она спрашивает солдата, жарят ли они шашлыки, и цинично советует делать их "хохляцкими".

"Жарите шашлыки, да? Делайте из "хохляцких" этих шашлыки! Бейте этих гадов!.. После всего, что они делают, гады!", – говорит женщина.

Как прошел парад у государства-агрессора

В России 9 мая прошли военные парады. На Красную площадь стянули остатки техники и личного состава, чтобы показать мнимую помпезность. Это действо можно назвать шабашем или праздником на костях.

К слову, авиашоу в небе не было ни в Москве, ни в других городах. Россиянам рассказывали о плохой погоде. Правда, все понимают, на самом деле из-за потерь в Украине государству-агрессору, вероятно, уже нечего показывать.

Аналитики предполагали, что Путин на параде может официально объявить войну Украине и мобилизацию, но этого не произошло.

В МИД Украины уже отреагировали на московский парад, отметив, что агрессор вывел на площадь насильников и мародеров. Это пропагандистское шоу, которое ничего общего с победой во Второй мировой точно не имеет.

На тему – парад в Москве прошел без авиации: