Главная "украинская мечта" путина таки сбылась, но не так, как он хотел

О "параде" на Крещатике развернутой официальной информации пока нет, потому что некоторые "участники парада" еще в движении.

Правила безопасности

Сразу приняли мудрое решение не отгонять граждан, пока будет расставляться техника. Ибо отогнать все равно не получилось бы.

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Единственная и огромная просьба к посетителям – будьте, пожалуйста, осторожны. Много острого металла. Не надо засовывать своих детей полностью в горелую технику. И дети и взрослые будут лазить, это понятно, никакие ограждения и патрули не помогут. Просто лазайте очень аккуратно.

Широкий ассортимент железяк

Помните – эта техника в прямом смысле с поля боя ее никто специально не вылизывал. Как можно увидеть из уже выставленного, в "параде" примут участие основные боевые танки РФ – Т90, Т80, Т72 различных модификаций, САУ ("Мста-С", "Акация", "Гвоздика", "Хоста"), бронетехника (БТР82, БМД, разные БМП, машины на базе МТЛБ и прочее), "Тигры", "черепашки", образцы реактивной артиллерии ("Град", "Ураган").

Есть интересные штуки – типа БМО-Т. Имеются аналоги типа ЗРПК "Панцирь-С1", тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" с зарядным устройством, камазы "Тайфун" и т.д.

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Среди прочего привезли остатки ракет С300 и реактивных снарядов, которыми обстреливали Харьков.

Представлена техника со всех направлений.

Формально: выставка организована согласно решению КМУ силами Минобороны, МВД (+ГСЧС, Нацполиция) с участием ВГА. Спонсоры выставки – ВСУ, НГУ, ГУР МО и другие структуры сил обороны Украины.

Важно – как выглядит "парад" вражеской военной техники на Крещатике: смотрите видео