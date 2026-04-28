В Москве приняли любопытное решение, связанное с сакральным для россиян парадом до 9 мая. Было решено в первый раз не выводить на мероприятия колонны военной техники.

Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Почему Россия решила отказаться от колонн с военной техникой на параде в Москве?

В минобороны России анонсировали, что на параде до 9 мая на Красной площади в Москве в составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов войск вооруженных сил России.

Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники в связи с текущей оперативной обстановкой не будут в этом году принимать участие в военном параде,

– заявили во вражеском министерстве обороны.

При этом в минобороны страны-агрессора анонсировали, что на параде покажут работу военных всех видов и родов войск, которые "выполняют задачи в зоне специальной военной операции", а по существу совершают террористические военные действия на территории Украины.

Также россияне покажут тех солдат, которые несут боевое дежурство и боевую службу, в том числе в составе расчетов на пунктах управления ракетных войск стратегического назначения, воздушно-космических сил и на кораблях

Кроме того, оккупанты анонсируют и авиашоу, когда над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп.

В завершение парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в печально известные цвета флага России, то есть аквафреш.

Что еще известно о параде, который пройдет в Москве?

В России рассматривают изменение формата сакрального для россиян парада на 9 мая в Москве. Причиной этого могут являться потенциальные атаки неизвестных беспилотников к этому событию.

Эксперт по внутренней политике и экономике России Берлинского центра Карнеги Александра Прокопенко со ссылкой на источники сообщала, что в 2026 году парад может состояться без демонстрации военной техники.

Также ожидается сокращение количества гостей до нескольких сотен человек вместо традиционных тысяч., а сама мера может длиться менее часа.

До этого ходили слухи, что обсуждалась возможность вообще отмены парада в Москве и Санкт-Петербурге. Причиной этого называли угрозу ракетных ударов по городам.