В Пекин прибыли лидеры разных стран, в частности Пакистана, Ирана, Монголии и другие. Интересно, что среди них были Владимир Путин и Ким Чен Ын. Политолог Олег Саакян рассказал в эфире 24 Канала, что Си Цзиньпин смог собрать в своем государстве представителей разных государств, которые "выступают против проамериканского монополярного мира".

К теме Трамп поручил Пентагону готовиться к сдерживанию России и Китая

"Правда, никто сказать не может, за что они выступают, потому что эти страны очень разные между собой. Их объединяет значительно меньше, чем разъединяет", – высказался он.

Чем удивил парад в Китае?

Олег Саакян считает, что лидеры стран, которые прибыли на парад в Китай, не являются коалицией Си Цзиньпина – это коалиция против Дональда Трампа. Все потому, что американский лидер своими таможенными войнами вызвал такое негативное отношение многих государств.

Однако визит в Китай представителей разных стран был важным для китайского лидера. Во время парада он щеголял собственным оружием.

Неожиданностью стали подводные беспилотники.

Оказалось, что их программа морских дронов стала новостью для широкой общественности. Оказывается она уже существует годами. У них (китайцев – 24 Канал) уже несколько лет на вооружении есть эти экземпляры. Китай продемонстрировал определенный рост того, что уже у них есть,

– подчеркнул политолог.

По сравнению с военным потенциалом России или Северной Кореи, китайское оружие намного мощнее.

Почему Путин приехал на парад в Китай?

По словам Саакяна, главной целью кремлевского диктатора в Пекине было получить денежную поддержку для России от Си Цзиньпина. Состоялось ли это, пока неизвестно.

Будущая встреча европейских лидеров может дать нам частичный ответ на это, потому что их разведки точно мониторят ситуацию и знают, что там происходило,

– сказал он.

Он предположил, если реакция Европы на визит Путина в Китай будет очень острой, то станет понятно, согласился ли китайский лидер поддерживать Россию, или нет.

Что интересного произошло на параде в Китае?