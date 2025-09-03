До Пекіну прибули лідери різних країн, зокрема Пакистану, Ірану, Монголії та інші. Цікаво, що серед них були Володимир Путін та Ким Чен Ин. Політолог Олег Саакян розповів в етері 24 Каналу, що Сі Цзіньпін зміг зібрати у своїй державі представників різних держав, які "виступають проти проамериканського монополярного світу".

До теми Трамп доручив Пентагону готуватися до стримування Росії та Китаю

"Правда, ніхто сказати не може, за що вони виступають, бо ці країни дуже різні між собою. Їх об'єднує значно менше, ніж роз'єднує", – висловився він.

Чим здивував парад у Китаї?

Олег Саакян вважає, що лідери країн, які прибули на парад до Китаю, не є коаліцією Сі Цзіньпіна – це коаліція проти Дональда Трампа. Все тому, що американський лідер своїми митними війнами спричинив таке негативне ставлення багатьох держав.

Проте візит до Китаю представників різних країн був важливим для китайського лідера. Під час параду він хизувався власною зброєю.

Несподіванкою стали підводні безпілотники.

Виявилось, що їхня програма морських дронів стала новиною для широкого загалу. Виявляється вона вже існує роками. У них (китайців – 24 Канал) вже декілька років на озброєнні є ці екземпляри. Китай продемонстрував певний зріст того, що вже в них є,

– підкреслив політолог.

Порівняно із військовим потенціалом Росії чи Північної Кореї, китайська зброя є набагато потужнішою.

Чому Путін приїхав на парад до Китаю?

За словами Саакяна, головною метою кремлівського диктатора у Пекіні було отримати грошову підтримку для Росії від Сі Цзіньпіна. Чи це відбулось, поки невідомо.

Майбутня зустріч європейських лідерів може дати нам часткову відповідь на це, бо їхні розвідки точно моніторять ситуацію і знають, що там відбувалося,

– сказав він.

Він припустив, якщо реакція Європи на візит Путіна до Китаю буде дуже гострою, то стане зрозуміло, чи китайський лідер погодився підтримувати Росію, чи ні.

Що цікавого відбулося на параді у Китаї?