Путин собирает "друзей": Си Цзиньпин также принял приглашение на майский парад в Москве

Путин начал собирать своих "друзей" на очередной парад "победобесия" 9 мая 2025 года. Приглашение диктатора якобы уже принял лидер Китая Си Цзиньпин.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ со ссылкой на слова российского посла в Китае, передает 24 Канал. Это уже не первый зарубежный гость, планирующий посетить праздник.

Смотрите также Трамп хочет бить по "главному призу" Си Цзиньпина: чего на самом деле хочет лидер Китая

Кто примет участие в "победобесии" в 2025 году

Кроме Си Цзиньпина, в Москву в мае хочет приехать премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который "с радостью принял приглашение". Это может стать его первым официальным визитом в Россию после начала полномасштабной войны против Украины.

По словам Фицо, его пригласил лично Путин, а правительство Словакии подписывается под наследием борьбы с фашизмом и поддерживает мероприятия, связанные с празднованием победы Красной армии.

Компанию для Фицо составит президент Сербии Александар Вучич. Укреплять российско-бразильские отношения 9 мая планирует и президент южноамериканской страны Луис Инасиу Лула да Силва.

Японское издание NHK ранее сообщало о еще одних гостях на традиционном параде в Москве – десятках северокорейских военных.