В разы меньше, чем в прошлом году: на парад в Москве согласились приехать лидеры четырех стран
- В этом году участие в параде в Москве подтвердили лидеры четырех стран, включая Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и премьер-министр Словакии.
- В прошлом году в параде участвовали лидеры 27 стран, включая Китай, Сербию и Бразилию.
В этом году участие в параде 9 мая на Красной площади в Москве подтвердили лидеры четырех государств. Для сравнения, в прошлом году в мероприятии участвовали руководители 27 стран.
Об этом сообщает российское оппозиционное издание The Insider.
Кто приедет на парад в Москве?
27 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что впоследствии будет обнародована информация о количестве разосланных приглашений и о том, какие именно иностранные лидеры уже подтвердили участие в мероприятиях 9 мая.
Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков также сообщал, что ряд иностранных политиков планируют приехать в Москву по случаю 9 мая, однако не уточнял, о ком именно идет речь.
В то же время уже известно, что участие в мероприятиях подтвердили лидеры трех стран СНГ – президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Также, по данным СМИ, участие в параде могут принять руководители непризнанных Абхазии и Южной Осетии – Бадра Гунба и Алан Гаглоев. О намерении приехать сообщал и лидер правящей партии Республики Сербской Милорад Додик.
Кроме того, участие в мероприятиях подтвердил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Ранее также сообщалось, что из-за ограничения воздушного пространства стран Балтии он может ехать в Москву на автомобиле. Сам Фицо заявлял, что не будет участвовать в военном параде, однако планирует возложить цветы к Могиле неизвестного солдата.
Интересно! В прошлом году премьер-министр Словакии также заявлял о намерении посетить Москву на парад 9 мая, несмотря на, как он утверждал, попытки помешать этому визиту. Тогда Литва, Латвия и Эстония закрыли свое воздушное пространство для полетов самолетов, которые направлялись в Россию на мероприятия к 9 мая.
Для сравнения, прошлом году парад в Москве посетили лидеры 27 стран, в частности представители Китая, Сербии, Венесуэлы, Бразилии, Кубы, Армении, Египта, Вьетнама, Эфиопии и частично признанной Палестины. Также на мероприятии присутствовали дипломаты из Израиля.
В то же время посол США участия в событии не принимал.
Напомним, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что накануне 9 мая Путин попытается продемонстрировать российскому обществу хоть какой-то успех. В частности, армия противника может попытаться высадиться на правый берег Херсонщины или активизироваться на Сумском направлении под предлогом создания "буферной зоны".
Российские власти также готовят новые ограничения
По данным СМИ, 5, 7 и 9 мая в Москве могут ограничивать работу мобильной связи, включая SMS-сообщениями и даже функционированием так называемых "белых списков" – перечня ресурсов, которые обычно остаются доступными во время отключений мобильного интернета.
Как сообщил российским журналистам источник на телекоммуникационном рынке, ограничения планируют ввести "из соображений безопасности". Они будут распространяться не только на центр Москвы, но и на территорию в пределах МКАД.
В начале марта в центре Москвы уже наблюдались регулярные перебои с мобильным интернетом, из-за чего временно не работали навигационные сервисы, платежные терминалы и ряд других цифровых услуг. Ограничения продолжались около трех недель, после чего работу связи восстановили без официальных объяснений причин.