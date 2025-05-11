Белорусский диктатор сказал, что парад якобы был лучшим, но у людей сложилось впечатление, что техники на нем не хватало. Как заметил 24 Каналу бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, всем было понятно, что военный парад далеко не из лучших.

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Как прошел парад Путина

Все, кто знают историю парадов, поняли, что техники, вооружения когда-то было значительно больше. Также на площадь приходило ощутимо больше людей. Не слишком поразило и прохождение иностранных расчетов, ведь еще до войны с Украиной, в нем участвовали американские, британские военные.

Непонятно, как с 80 годовщиной победы над фашизмом связана Мьянма, Лаос и другие страны, чьи представители прибыли в Москву. Китай не воевал с Германией, у него своя длинная история. Поэтому все выглядело очень странно.

И еще одна унизительная для Путина вещь. Главнокомандующий должен принимать парад стоя. Так было еще с советских времен. Можно обратить внимание, что все руководители государств поднимались тогда, когда проходили их парадные расчеты. Они отдавали честь своим воинам,

– отметил Сергей Жирнов.

В это время Путин постоянно сидел и не думал стать. К тому же не все, кто были на трибунах, повесили "георгиевские ленты". Некоторые приехали со своей символикой. Это смешные моменты, которых было множество.

"А самый смешной для меня момент – это то, что Путин постеснялся мавзолея Ленина. Его закрыли досками, раскрасили в георгиевские флаги и сделали свое 9 мая. Тогда непонятно, почему Ленина так и не похоронили. Это еще одна очень унизительная вещь для главы Кремля", – подытожил Сергей Жирнов.

Напомним, в параде приняли участие лидеры более 20 государств, среди них были европейские депутаты. По площади двигалась техника, беспилотники, разведывательные машины, которые оккупанты используют против Украины. Всего к шествию привлекли 11 тысяч военных, полторы тысячи участников непосредственно воевали в Украине.