Білоруський диктатор сказав, що парад нібито був найкращим, але у людей склалося враження, що техніки на ньому бракувало. Як зауважив 24 Каналу колишній співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, всім було зрозуміло, що військовий парад далеко не з кращих.

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Як пройшов парад Путіна

Усі, хто знають історію парадів, зрозуміли, що техніки, озброєння колись було значно більше. Також на площу приходило відчутно більше людей. Не надто вразило і проходження іноземних розрахунків, адже ще до війни з Україною, у ньому брали участь американські, британські військові.

Незрозуміло, як з 80 річницею перемоги над фашизмом пов'язана М'янма, Лаос та інші країни, чиї представники прибули до Москви. Навіть Китай не воював з Німеччиною, у нього своя довга історія. Тому все це виглядало дуже дивно.

І ще одна принизлива для Путіна річ. Головнокомандувач має приймати парад стоячи. Так було ще з радянських часів. Можна звернути увагу, що всі очільники держав підіймалися тоді, коли проходили їхні парадні розрахунки. Вони віддавали честь своїм воїнам,

– зауважив Сергій Жирнов.

У цей час Путін постійно сидів і не думав стати. До того ж не всі, хто були на трибунах, почепили "георгіївські стрічки". Дехто приїхав зі своєю символікою. Це смішні моменти, яких було безліч.

"А найсмішніший для мене момент – це те, що Путін посоромився мавзолею Леніна. Його закрили дошками, розфарбували у георгіївські прапори та зробили своє 9 травня. Тоді незрозуміло, чому Леніна так і не поховали. Це ще одна дуже принизлива річ для очільника Кремля", – підсумував Сергій Жирнов.

Нагадаємо, у параді взяли участь лідери понад 20 держав, серед них були європейські депутати. Площею рухалася техніка, безпілотники, розвідувальні машини, які окупанти використовують проти України. Загалом до ходи залучили 11 тисяч військових, півтори тисячі учасників безпосередньо воювали в Україні.