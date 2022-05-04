"Парады" на фоне руин: как оккупанты готовятся "праздновать" 9 мая

Как и прогнозировалось, агрессор настойчиво распространяет на оккупированных территориях карго-культ "победы России 9 мая", уже не имеющий никакого отношения к трагическим реалиям Второй мировой войны.

В частности, в Крыму "парады победы" анонсированы в Керчи, Симферополе и Севастополе и с 3 мая начались репетиции этих мероприятий.

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Анонсированные "парады победы"

В то же время оккупанты объявили о "перенесении парада" в Донецке до преступного якобы "полного контроля над территорией республики", что в практическом измерении означает, что этого никогда не произойдет вообще; относительно Луганска – этот "неудобный вопрос" оккупанты вообще замалчивают.

Также ранее агрессор анонсировал "парад победы" в Мариуполе, где до сих пор продолжаются упорные бои украинских защитников города на "Азовстали".

Население оккупированного Востока Украины объясняет отмену "парадов" простым фактом – уничтожением соответствующих группировок оккупантов до такого уровня, что "парады" просто некому проводить.

Оккупанты не готовы к "победным" мероприятиям / Фото из фейсбука Бориса Бабина

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Крым становится эпицентром пропаганды

Также в апреле отдельные коллаборанты заявляли о намерениях "праздновать победу" в оккупированных Бердянске, Каховке, Мелитополе и Херсоне. Пока неизвестно, состоятся ли соответствующие мероприятия – ведь и оккупантам, и местному населению нечего праздновать, но по противоположным основаниям.

Первые понимают ненависть к ним абсолютного большинства населения, а вторые хорошо отдают себе отчет в ужасах и рисках установленного агрессором карательного режима. Примечательно, что "парад победы" отменен и в оккупированном Тирасполе.

Таким образом, "эпицентром" российской пропаганды на май 2022 года становится именно оккупированный Крым, но и там "праздник" становится очень специфическим. Это связано не только с "особыми" настроениями армии оккупантов после кровавой бани на фронте, но и общим состоянием инфраструктуры.

Например, как "внезапно выяснилось" в Севастополе ряд ключевых памятников Второй мировой войны, таких как культовый бронепоезд и монумент "Штык и парус" находятся, из-за халатности оккупантов, в крайне запущенном состоянии. Городская инфраструктура Керчи и Симферополя также находится в критическом состоянии и недавний "пожарный" визит так называемого "главы правительства Крыма" на восток полуострова ситуацию, конечно, не исправил.

И поэтому, хотя крымские "парады" не пройдут мимо уничтоженных спальных районов и братских могил мирного населения, как это планируется агрессором в Мариуполе, они и в Крыму состоятся на фоне развалин, которые на оккупированный полуостров преступно принесли именно "российские победители".

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