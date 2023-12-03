В Парагвае чиновник подписал соглашение с фейковой страной: его объяснения удивили

Парагвайский высокопоставленный чиновник Арнальдо Чаморро заключил соглашение с вымышленным государством. Этой страны нет на карте мира и никогда не было.

Арнальдо Чаморро являлся руководителем аппарата Министерства сельского хозяйства Парагвая. Однако, после принятия соглашения с вымышленной страной под названием Соединенные Штаты Кайласы, он ушел в отставку.

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Что этому предшествовало

Парагвайское высокопоставленное должностное лицо подписало "меморандум о взаимопонимании" с представителями несуществующих Соединенных Штатов Кайласы. Более того, после этого он еще и сфотографировался с "делегацией" этого вымышленного государства. Как пишет издание, в дипломатический диалог с этими "гражданами" вступил и сам министр сельского хозяйства Парагвая Карлос Гименес. Сам Чаморро заявил, что его обманом вынудили подписать соглашение.

, этот "меморандум" был написан на министерском бланке и имел официальную печать. В нем говорилось, что Парагвай обязуется "поддержать принятие Соединенных Штатов Кайласы как суверенного и независимого государства в разные международные организации", в том числе ООН.



Арнальдо Чаморро сфотографировался вместе с "делегацией" Соединенных Штатов Кайласы / Фото The Telegraph

Что известно о выдуманной стране

Соединенные Штаты Кайласы широко представлены в интернете, однако в реальной жизни они никогда не являлись суверенным государством. Эта "страна" не занимает ни одного сантиметра физической территории. На сайте она описывается как "возрождение древней образованной индуистской цивилизационной нации, возрождающейся переселившимися со всего мира индусы".

Это фейковое государство возглавляет Свами Нитьянанда. "Глава" Соединенных Штатов Кайласы – это самозваный мистик и мошенник, утверждавший, что он якобы может задерживать восход Солнца, видеть сквозь стены и даже заставлять коров разговаривать на санскрите. В Индии он был обвинен в сексуальном насилии и изнасиловании, поэтому с 2019 года он находится в бегах. Сейчас его местонахождение неизвестно.

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