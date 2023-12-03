Арнальдо Чаморро був керівником апарату Міністерства сільського господарства Парагваю. Однак після ухвалення угоди з вигаданою країною під назвою Сполучені Штати Кайласи він пішов у відставку.
Читайте також Легендарний інвестор з США миттєво втратив майже 50% свого капіталу: що сталося
Що цьому передувало
Парагвайський високопосадовець підписав "меморандум про взаєморозуміння" з представниками неіснуючих Сполучених Штатів Кайласи. Ба більше, після цього він ще й сфотографувався з "делегацією" цієї вигаданої держави. Як пише видання, у дипломатичний діалог з цими "громадянами" вступив і сам міністр сільського господарства Парагваю Карлос Гіменес. Сам Чаморро заявив, що його обманом змусили підписати угоду.
Арнальдо Чаморро сфотографувався разом з "делегацією" Сполучених Штатів Кайласи / Фото The Telegraph
Що відомо про вигадану країну
Сполучені Штати Кайласи широко представлені в інтернеті, однак в реальному житті вони ніколи не були суверенною державою. Ця "країна" не займає жодного сантиметра фізичної території. На сайті вона описується як "відродження давньої освіченої індуїстської цивілізаційної нації, яку відроджують індуси, що переселилися з усього світу".
Цю фейкову державу очолює Свамі Нітьянанда. "Голова" Сполучених Штатів Кайласи – це самозваний містик та шахрай, який стверджував, що він нібито може затримувати схід Сонця, бачити крізь стіни та навіть змушувати корів розмовляти санскритом. В Індії його звинуватили у сексуальному насильстві та зґвалтуванні, тому з 2019 року він перебуває у бігах. Наразі його місцеперебування невідоме.
Інші курйозні новини про шахраїв
- Як повідомлялося раніше, в Індії клієнт прожив 603 доби у п'ятизірковому готелі замість однієї ночі та ще й залишив після себе несплачений рахунок на суму у понад 5 мільйонів рупій. Як пізніше з'ясувала поліція, цей чоловік заплатив персоналу за підробку чеків.
- Нагадаємо, турист з Литви близько 20 разів безплатно їв та пив у ресторанах, ошукуючи їхніх власників. Він імітував серцевий напад кожного разу, коли треба було платити.
- Не так давно у Польщі молодий чоловік вдавав себе за манекена, щоб залишатися на ніч у зачинених торговельних центрах. Він там грабував ювелірні магазини, безплатно їв у барах та перевдягався у дизайнерський одег.