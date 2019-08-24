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      Парашютисты из 12 стран создали в небе фигуру трезубца: зрелищное видео

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      Парашютисты из 12 стран создали в небе фигуру трезубца: зрелищное видео
      / Скриншот

      В Харькове парашютисты из 12 стран мира поздравили Украину с Днем Флага и Днем Независимости: они образовали в небе фигуру трезубца.

      На аэродроме Коротич как раз финишировали международные парашютные сборы, и в последний день спортсмены решили устроить такое зрелищное шоу.

      К теме: Мира и процветания, – мировые лидеры поздравляют Украину с Днем Независимости

      Кроме украинских спортсменов к созданию государственного символа присоединились представители Австралии, Германии, Румынии, Швеции, Польши, Франции, Словакии.

      Воздушное поздравление в Харькове: смотрите видео

      Как Украина будет отмечать 28-й День Независимости?

      Украина в этом году будет отмечать День Независимости по новому осовремененному сценарию. В Киеве пройдет Шествие Достоинства, участие в котором примет президент Владимир Зеленский, руководство государства, военные ВСУ, волонтеры, спортсмены, медики, педагоги и т.д.

      После этого глава государства выступит с обращением к украинцам и наградит граждан, которые делают важные вклады в развитие страны. Впоследствии в центре Киева состоится грандиозный концерт.

      Также в Киеве пройдет еще одно шествие – Марш Защитников. Его проводят ветеранские союзы, волонтеры и семьи погибших украинских военных. Участие в нем уже подтвердили более 9 тысяч ветеранов со всей Украины. По словам организаторов, на параде ветеранов не будет ни одного из президентов, каких-либо политиков или партийных флагов.

      blog_ava
      Как Украина, имея мощную армию и ядерное оружие, в начале войны оказалась ни с чем
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      Теги: День Независимости Новости Украины авиация Новости Харькова Экстрим
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