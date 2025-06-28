В Ровненской области 4-летний мальчик погиб в результате обвала бетонного забора

Малолетний парень погиб в результате обвала бетонного забора в селе Ровненской области. О трагическом случае правоохранители узнали 27 июня вечером.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Ровненской области.

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На Ровненщине погиб парень

Сотрудники полиции сообщили о гибели парня в селе Заболотье Варашского района Ровненской области, что произошло вечером 27 июня. Они предварительно установили обстоятельства гибели мальчика и объяснили, как произошло трагическое событие.

4-летний варашовец вместе с двумя мальчиками играл во дворе частного хозяйства вблизи забора из бетонных блоков, когда в это время два верхних ряда обвалились и упали на малолетнего,

– рассказали правоохранители.

На улице также были родители мальчика, которые немедленно доставили сына в больницу. К сожалению, медики лишь констатировали смерть мальчика. Другие дети не травмировались.

Следователи проводят досудебное расследование за умышленное убийство с отметкой несчастный случай. В рамках уголовного производства сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства.